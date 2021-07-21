ESKİŞEHİR'DE HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ
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ESKİŞEHİR'DE HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de jandarma ekipleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarda oluşabilecek yoğunluğu ve sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarını helikopterle havadan denetledi.

ESKİŞEHİR'de jandarma ekipleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarda oluşabilecek yoğunluğu ve sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadıklarını helikopterle havadan denetledi.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinde oluşabilecek trafik yoğunluğu için Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Skorsky helikopterle havadan denetim yaptı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak düzenlenen denetimlerde sürücülerin kurallara uyup uymadıkları, Eskişehir'i Ankara, Kütahya, Bursa ve Bilecik'e bağlayan karayollarında oluşabilecek trafik yoğunluğu helikopterle havadan denetlendi. Helikopterli denetimle kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere ceza uygulanırken, Eskişehir genelinde araç yoğunluğunun olmadığı gözlendi.

HELİKOPTERDEN İNİP SÜRÜCÜLERLE BAYRAMLAŞTILAR

Eskişehir Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Eskişehir Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın aralarında bulunduğu denetim heyeti, Seyitgazi karayolu üzerinde Karapazar mevkiindeki boş araziye iniş yaptı. Heyet, karayolunda Jandarma ekiplerince yapılan denetime katılarak sürücülerle sohbet edip bayramlarını kutladı. Atasoy ve Ağırlar, araçtaki çocuklara da hediyeler verdi. Yeniden havalanan helikopter trafik denetimlerini şehir üzerinde tur atarak tamamladı. Denetimde Atasoy ve Ağırlar'a Eskişehir Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Durmuş Yöndem, Eskişehir Emniyet Müdürü Yardımcısı Özcan Arpacı, Bölge Trafik Şube Müdürü Yaşar Kaplan eşlik etti.

ESKİŞEHİR'DE HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ
ESKİŞEHİR'DE HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ
ESKİŞEHİR'DE HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ
ESKİŞEHİR'DE HELİKOPTERLİ TRAFİK DENETİMİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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