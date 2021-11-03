Eskişehir'de hayatını kaybeden Kore gazisi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Eskişehir'de hayatını kaybeden Kore gazisi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

AA / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel
Eskişehir'de hayatını kaybeden Kore gazisi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de vefat eden 91 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Soysal, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

GAZİANTEP (AA) - Eskişehir'de vefat eden 91 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Soysal, memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü Eskişehir'deki hastanede hayatını kaybeden Mustafa Soysal'ın cenazesi Nizip ilçesine getirildi.

Soysal'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, öğle vakti Sekili Mahallesi'ndeki Cami'de kılınan cenaze namazının ardından, aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Soysal'ın ailesi ve yakınları ile Nizip Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gaziantep Merkez Komutanı Albay Cumhur Pıçakçı, Nizip İlçe Jandarma Komutanı Beyazıt Kalıçlı, Belediye Başkan yardımcısı Hakan Avcı katıldı.

Eskişehir'de hayatını kaybeden Kore gazisi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de hayatını kaybeden Kore gazisi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de hayatını kaybeden Kore gazisi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de hayatını kaybeden Kore gazisi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

AA / İrfan Aydoğdu - Son Dakika Haberleri
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