Eskişehir'de hayat 'donma' noktasına geldi - Haberler
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Eskişehir'de hayat 'donma' noktasına geldi

Eskişehir'de hayat 'donma' noktasına geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Eskişehir'de sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları, hareketli suyu dahi dondururken, sokakta çalışmak zorunda olan esnafa farklı çözüm yolları arattı.

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ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları, hareketli suyu dahi dondururken, sokakta çalışmak zorunda olan esnafa farklı çözüm yolları arattı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün Eskişehir için yaptığı don tahminleri gerçek oldu. Sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle gece saatlerinde sıfırın altında 9 derecelere kadar düşen sıcaklıklar, hareketli suyun çevresinin dahi donmasına neden oldu. Sokak hayvanları için koyulan suların tamamen buz tuttuğu hava koşullarında, Taşbaşı Çarşısı'nın yakınında bulunan iki ayrı süs havuzu da donma noktasına geldi.

Sokakta çalışmak zorunda olan balıkçı esnafı ise çareyi kapı önünde ateş yakmakta buldu. Dükkanlarının önüne koydukları tenekelerin içinde odun yakan esnaf, geçici süre de olsa ısınmak için ateş başında toplandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de hayat 'donma' noktasına geldi

Eskişehir'de hayat 'donma' noktasına geldi

Eskişehir'de hayat 'donma' noktasına geldi

Eskişehir'de hayat 'donma' noktasına geldi

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