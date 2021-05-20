Havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı

Havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de havaya rastgele ateş ettiği iddia edilen şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de havaya rastgele ateş ettiği iddia edilen şahıs kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Emek mahallesinde otomobiliyle seyir halinde bulunan bir kişinin aracından havaya ateş edildiğini ihbarını aldı. İhbar üzerine polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan şüpheli şahıs, kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.D. isimli şüphelinin yapılan üst aramasında 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Feyza Aktan Oktay Kaynarca Tuba Büyüküstün
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Adem Büyük Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Havaya ateş eden şahıs gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 15:36:08. #1.15#

title