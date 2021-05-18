Eskişehir'de havaya rastgele ateş ettiği iddia edilen zanlı yakalandı
Eskişehir'de havaya rastgele ateş ettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir'de havaya rastgele ateş ettiği iddia edilen zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Yahnikapan Mahallesi'nde silahla havaya ateş edildiğini ihbarını aldı.
Ekipler, olay yerinde havaya rastgele ateş ettiği belirlenen U.D'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst aramasında 1 tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar