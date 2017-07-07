Eskişehir'de Havai Fişek Kullanımı

Eskişehir'de düğün veya benzeri etkinliklerde havai fişek ve benzeri piroteknik malzemelerin bulundurulması, nakli ve kullanımı da ilgili mevzuat çerçevesinde izne tabi olup, en az 1 iş günü öncesinden mülki amirliklerden izin almak için dilekçeyle başvurulması gerektiği bildirildi.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte ilimiz genelinde, tesis ve açık alanlarda yapılan düğün merasimlerinde belirgin bir artış görülmekte, bununla birlikte havai fişek atılması ve silahla havaya ateş etme olaylarına yönelik ihbar ve şikayetlerde de yükselme dikkat çekmektedir." denildi.



Düzenlenen bu etkinliklerin başkalarını rahatsız etmeksizin, huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi amacıyla mülki amirliklerce çeşitli düzenlemeler yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Bu doğrultuda ilimiz genelinde, düğün ve benzeri merasimler gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımız, polis merkez amirliklerine başvurarak etkinliğin yer ve zamanına ilişkin bilgi vermektedir. Eskişehir Mahalli Çevre Kurulunun 06 Temmuz 2011 tarih ve 2 sayılı kararı gereğince, sokak ve mahalle aralarında düzenlenen düğün merasimlerinin saat: 23.00'de sonlandırılması gerekmektedir. Bu tarz etkinliklerde zaman zaman kullanıldığı görülen havai fişekler, alınacak izin sonrasında A Sınıfı ateşleyici yeterlilik belgesi bulunan kişilerce kullanılabilmekte olup, izinsiz olarak kullanılması halinde Eskişehir Valiliğinin 5 Ağustos 2016 tarih ve 2016/1 sayılı Eskişehir İli Genelinde Piroteknik Maddelerin Satış ve Kullanımı Hakkındaki Karar gereğince, sorumlular hakkında adli işlem yapılmaktadır. Bu malzemelerin yetkisiz kişilerce ve gerekli emniyet tedbirleri alınmadan kullanılması nedeniyle doğabilecek can ve mal kaybı ile zamansız ve uygunsuz yerlerde kullanımdan ötürü toplumda korku, kaygı ve panik yaratmasının önüne geçebilmek için düğün veya benzeri etkinliklerde havai fişek ve benzeri piroteknik malzemelerin bulundurulması, nakli ve kullanımı da ilgili mevzuat çerçevesinde izne tabi olup, en az 1 iş günü öncesinden mülki amirliklerden izin almak için dilekçe ile başvurulması gereklidir."



Açıklamada, düğün merasiminde veya başka zamanlarda ateşli silah veya kurusıkı tabir edilen silahla ateş eden kişiler hakkında da Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde adli işlem yapıldığı kaydedildi.