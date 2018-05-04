Son Dakika! Eskişehir'de Havacılık Firması Fabrirkasında Yangın
Son dakika! Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir havacılık firmasına ait fabrikada yangın çıktı. Ekiplerin müdahale ettiği yangın büyürken patlama ihtimaline karşın çevredeki yollar kapatıldı.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir havacılık firmasına ait fabrikada yangın çıktı.
OSB 8'inci Cadde'de bulunan Alp Havacılık'a ait fabrikada, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Anadolu Üniversitesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'dan da su sıkılarak alevlerin söndürülmesine çalışıldı. Bölgeye 112 Acil ambulansları sevk edildi. Fabrika içindeki kimyasal tüpelerin patlama tehlikesine karşı çevre yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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YORUMLAR (2)
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Allah yardımcıları olsun. İnşallah zarar fazla değildir.Cevap Yaz 1 Yayından KaldırSARI KIRMIZI: aminYayından Kaldır