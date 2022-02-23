Eskişehir'de hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte yol çalışmalarına başlandı

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri özveriyle mücadele ettikleri kar yağışları sonrası hava sıcaklıklarının yükselmesiyle, 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan ve birçok iş merkezini içinde bulunduran ESTİM'deki yolların yapım, bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Yoğun yağışlar sebebiyle meydana gelen bozulmaları altyapı çalışması sonrası onarım yaparak ESTİM 3. Cadde'yi güvenli ulaşıma elverişli hale getiren ekipler, 2. Cadde'de ise sıcak asfalt serimi yapıyor. Bölgedeki ve Eskişehir kırsalındaki yol çalışmalarının mevsim şartlarının elverişli olması durumunda devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, iş programı kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da onlarca noktada yolların yenileneceğini ifade ettiler.

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