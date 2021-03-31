Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre ESKİŞEHİR'de Hanifi Doğan (37), büyükbaş hayvan yüklü kamyonetiyle hatalı sollama yapınca karşı şeritten gelen çekiciyle çarpıştı.

ESKİŞEHİR'de Hanifi Doğan (37), büyükbaş hayvan yüklü kamyonetiyle hatalı sollama yapınca karşı şeritten gelen çekiciyle çarpıştı. Kazada Doğan hayatını kaybederken, çekicinin sürücüsü ile kazaya karışan minibüsteki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Alpu Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Hanifi Doğan, 26 PE 708 plakalı kamyonetiyle hatalı sollama yaptı. Karşı şeride geçen kamyonet, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen çekiciyle çarpıştı. Çekiciye de arkadan gelen 26 ADZ 442 plakalı minibüs çarptı.

Kazada kamyonette sıkışan Doğan, hayatını kaybetti. Yaralanan Suriye uyruklu Muhabbed Aşima (29), Habibullah Sayet (46), Ümit Okyay (26), Latif Altan (42) ve Oğuz Yüzügüleç (40) ile çekicinin sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi alınan yaralılardan Habibullah Sayet, Ümit Okyay ve Oğuz Yüzügüleç'in durumlarının ağır olduğu belirtildi.Yaklaşık 1 saat kapalı kalan karayolu, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.  

Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özlem Zengin Binali Yıldırım Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Merve Dizdar Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Mesut Bakkal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Eskişehir'de hatalı sollama kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:18:27. #1.14#
title