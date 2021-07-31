Eskişehir'de 'hatalı sollama' kazası: 1 ölü, 3 yaralı

ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı yönden gelen başka otomobille çarpıştı.

ESKİŞEHİR'de, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı yönden gelen başka otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Seyitgazi kara yolu Karapazar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Cem Kırcal, kullandığı 26 BN 682 plakalı otomobille hatalı sollama yaparak, karşı yönden gelen İbrahim Kandemir'in yönetimindeki 03 ABE 782 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Kandemir'in kullandığı araçta bulunan Ferhat Kunak hayatını kaybetti. Sürücüler İbrahim Kandemir ve Cem Kırcal ile araçta bulunan Elif Kırcal ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince 3 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ferhat Kunak'ın cansız bedeni ise ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı