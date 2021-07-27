Eskişehir'de hasat çalışmaları devam ediyor
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Eskişehir'de hasat çalışmaları devam ediyor

Eskişehir'de hasat çalışmaları devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ekonomik olarak zor günlerden geçen çiftçilere destek için ektiği tarlalarındaki ürünleri hasat etmeye devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi çalışmaları ile tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlar için çalışmaya devam ediyor. Atıl durumda olan tarıma elverişli arazilerde üreticiler için tohumluk ve hayvan yemi olarak kullanılmak üzere ekim yapan Büyükşehir Belediyesi, tarlalarda hasat yapmayı sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında son olarak Tepebaşı ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde bulunan 87 dönümlük araziye ekilen yulaf hasat edildi. Muhtarlıklar ve Ziraat Odalarından alınan bilgiler doğrultusunda ihtiyaç sahibi üreticilerin tespitinin yapıldığını belirten Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, "En kısa zamanda tarım ve hayvancılık yapan vatandaşlarımıza tohumluklar ile hayvan yemlerini ulaştıracağız. Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in önderliğinde üreticilerimizi hem hayvancılık hem de tarımsal üretimde desteklemeye devam edeceğiz" dediler.

Kaynak: Bültenler

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