ESKİŞEHİR'DE HAMSİNİN KİLOSU 10 LİRAYA DÜŞTÜ, TEZGAHLARDA KUYRUKLAR OLUŞTU

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİEHİR'de 25 liraya satılan hamsinin kilosu Karadeniz'deki bolluk nedeniyle 10 liraya düştü. Ucuza balık almak isteyenler tezgahların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Karadeniz'de balığın bollaşmasıyla fiyatlar da düştü. Eskişehir'deki balıkçı tezgahlarında önceki gün kilosu 35, dün ise 25 lira olan hamsi, bugün 10 liradan satılmaya başlandı. Ucuza balık almak isteyenler de balıkçı tezgahları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Balıkçı Muharrem Şahin, fiyatı düşürdükleri için yoğunluk yaşandığını ifade ederek, 'Hamsinin kilosu 25 liraydı, şu anda 10 liraya satıyoruz. Öğleden bu yana satışlar yükseldi. Biz en azından 3 gün daha hamsinin kilosunu 10 liradan satmaya çalışacağız. Hamsi fiyatı düşünce yoğunluk arttı. Özellikle şu pandemi döneminde insanlarımız yüksek besin değeri olan balığı yiyebilsinler diye 10 liradan satıyoruz. Herkes memnun, çok sıra var. En önemlisi alanda memnun, satan da memnun' dedi.

Hamsi alabilmek için kuyrukta bekleyenlerden Hamdi Uslu da fiyattan memnun olduklarını belirterek, 'Fiyat düşünce kuyruğa girdik. Alabilmek için uzun süredir bekliyoruz. Yarım saat oldu bekliyorum. Daha önce hamsinin fiyatı yüksekti alamıyorduk. Düşünce bu kadar kuyruk oldu' diye konuştu.