Eskişehir'de hamsi 15 liraya düştü

Eskişehir'de birkaç hafta öncesine kadar fiyatı 50 liraya kadar yükselen hamsi 15 liraya düştü.

Eskişehir'de birkaç hafta öncesine kadar fiyatı 50 liraya kadar yükselen hamsi 15 liraya düştü.

Eskişehir'de hamsi fiyatında düşüş devam ediyor. Birkaç hafta öncesinde bile kentin birçok yerinde 50 liraya kadar satılan Karadeniz hamsisi, şimdi gündüz 15 liraya, zaman zaman günün son saatlerinde 10 liraya satılıyor. Hamsinin bol çıkması fiyatlarının düşüş olmasına neden olduğu belirten balıkçılar, bu gidişte hamsi fiyatı daha da ineceği ifade ediyor.

Eskişehir Taşköprü Balık Çarşısında yıllardır balıkçılık yapan Cavit Aladağ, düşen hamsi fiyatı hakkında konuştu. Balıkçı Aladağ, "Bu ara denizden hamsi çok çıkıyor. Dolaysıyla fiyatlar iyice düştü. Sattıklarımız orijinal Karadeniz hamsisidir. Bundan biraz daha büyük olanı hala 25 liraya satıyoruz, ama vatandaşlar daha çok 15 liraya sattıklarımız alıyor. Hava koşulları böyle giderse fiyatlar bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum. Belki de genel olarak 10 liraya kadar düşebilir. Bazen 15 lira olanı akşam gitmeden önce elimizde kalan sonlarını 10 liraya satabiliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı