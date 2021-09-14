Eskişehir'de hamileliğinde Kovid-19'a yakalanan anne, doğum gününde bebeğiyle buluştu - Haberler
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Eskişehir'de hamileliğinde Kovid-19'a yakalanan anne, doğum gününde bebeğiyle buluştu

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de hamileliğinde Kovid-19'a yakalanan anne, doğum gününde bebeğiyle buluştu

Eskişehir'de 29 haftalık hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada erken doğum yapan Duygu Yetgin Akgün, doğum gününde bebeğiyle ilk kez bir araya geldi.

Eskişehir'de 29 haftalık hamileyken yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada erken doğum yapan Duygu Yetgin Akgün, doğum gününde bebeğiyle ilk kez bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak görev yapan ve hamileliği nedeniyle riskli olduğu gerekçesiyle aşı yaptırmayan Akgün, 25 Ağustos'ta hastalığa yakalandı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Akgün, Perinatoloji Uzmanı Dr. Zafer Bütün tarafından gerçekleştirilen sezaryenle 1 kilo 300 gram ağırlığında "İpek" adını verdikleri bebeğini dünyaya getirdi.

Yoğun bakımdaki tedavisi süresince bebeğini sadece bir kez tablet ekranından görebilen Akgün, Kovid-19 testinin negatife dönmesinin ardından doğum gününde sürpriz yapılarak, Yenidoğan Servisi'ndeki kızıyla buluşturuldu.

Hamileliğinin 29'uncu haftasında dünyaya getirdiği bebeğiyle buluşmasında duygulu anlar yaşayan anne, taburcu edildi.

Bebeğin tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eskişehir'de hamileliğinde Kovid-19'a yakalanan anne, doğum gününde bebeğiyle buluştu - Haberler
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