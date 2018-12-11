Eskişehir'de "Halk Süt Projesi" Başlıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesince kırsal kalkınmaya destek olmak ve halkın sağlıklı, ekonomik ve doğal süt ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan Halk Süt Projesi'nin 17 Aralık'ta başlayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sütün toplumun her kesimi tarafından tüketilebilmesi için planlanan proje kapsamında, Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliğinden alınacak sütlerin, kontrollerden geçirildikten sonra sağlıklı ve doğal bir şekilde halka ulaştırılacağı belirtildi.

Pastörize doğal sütün, uzun ömürlü (UHT) sütlerle karıştırılmaması gerektiği aktarılan açıklamada, "UHT süt ciddi ısıl işlemlerden geçmektedir. Halk Süt yaklaşık 7 günlük raf ömrüyle günlük süttür. Pastörizasyon işlemi sütün içindeki yararlı mikro organizmalara hiçbir zarar vermemektedir. 17 Aralık itibarıyla yenilenen Halk Ekmek büfelerinde 5 litrelik halk süt 15 lira karşılığında satılacak. Kısa sürede 1,5 ve 3 litrelik satışlar da başlayacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, toplumun tamamına yönelik birçok sosyal proje gerçekleştirdiklerini, Halk Süt'ün de bu kapsamda görülebileceğini ifade etti.

Büyükerşen, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve halkın en temel tüketim maddelerinden sütü katkısız, güvenli ve ekonomik tüketebilmesi amacıyla Halk Süt Projesi'ne 17 Aralık'ta başlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Projemiz ile Eskişehirli çiftçimizin ürettiği, doğal, sağlıklı, ekonomik sütü halkımızla buluşturuyoruz. İlk olarak yenilenen Halk Ekmek büfelerinde satışa sunulacak Halk Süt, pastörize günlük süt olma özelliği taşıyor. Hiçbir ticari kaygı gütmeden yağı alınmamış ve içine başta su olmak üzere herhangi bir madde katılmamış sütlerimizi piyasadaki muadil pastörize günlük sütlerden çok daha ucuza halkımıza sunuyoruz. Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla süt üreticisine de bu projeyle destek oluyoruz. Katkıları sebebiyle Mahmudiye Çifteler Han İlçeleri Süt Üreticileri Birliğine de teşekkür ediyorum."