Son Dakika | Polis ekipleri devriye sırasında 2 hükümlüyü yakaladı
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Son Dakika | Polis ekipleri devriye sırasında 2 hükümlüyü yakaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Polis ekipleri devriye sırasında 2 hükümlüyü yakaladı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin devriyesi esnasında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Yakalanan hükümlülerden Ergun U.'nun "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay, diğer hükümlü Tunahan B.'nin ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Yakalanarak gözaltına alınan 2 şahıs, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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