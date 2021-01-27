Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 21 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 21 kişi yakalandı

27.01.2021 09:59 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:02
Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 21 kişi yakalandı

Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 21 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Eskişehir'de haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 21 kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından haklarında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. 17 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Çelebi Ziya Selçuk Meral Akşener Abdülhamit Gül
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Ersun Yanal Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Türk Rusya Kavga Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehir'de haklarında arama kararı bulunan 21 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 10:03:36. #1.16#
title