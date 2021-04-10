23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı
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23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı

Hakkında iki ayrı suçtan 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında iki ayrı suçtan 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli Eskişehir'de yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şirintepe mahallesinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından, durumundan şüphelenilen bir kişiyi takibe alındı. Polis ekiplerini fark ederek kaçan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı.

Yakalanan Emrah Ö.'nün yapılan güvenlik sorgulamasında Eskişehir Asliye Ceza İlamat Masasınca iki ayrı kasten yaralama suçtan toplam 23 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli Emrah Ö.'nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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