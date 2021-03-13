Eskişehir'de hafta sonu trafiği

Korona virüs (Covid-19) pandemisinde kontrollü normalleşmeyle birlikte hafta sonu yasakları esneyince Eskişehir trafiği yeniden durma noktasına geldi.

Aşılanmalar sonrası başlayan kontrollü normalleşmeyle birlikte Türkiye Covid-19 haritasında 'orta seviye' olarak belirlenen şehirlerin arasında yer alan Eskişehir'de, hafta sonu yasaklarının esnemesinin yanı sıra havaların da ısınmasıyla beraber gezmek isteyen vatandaşlar sokaklara çıktı. Araçlarına binen Eskişehirliler yollara dökülürken şehrin işlek caddelerinde trafik durma noktasına geldi.

Öte yandan cadde üzerinde yalnızca hafta sonu değil, hafta içi de uzun kuyruklar oluşması, araç sürücülerini ara yolları kullanmak gibi farklı güzergahlar bulmaya yönlendiriyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı