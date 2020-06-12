Eskişehir'de hafriyat yüklü kamyon park halindeki otomobillere çarpıp garaja zarar verdi Eskişehir'de hafriyat yüklü kamyon park halindeki otomobillere çarpıp bir apartmanın garaj kısmına zarar verdi.

Eskişehir'de hafriyat yüklü kamyon park halindeki otomobillere çarpıp bir apartmanın garaj kısmına zarar verdi.

Şirintepe Mahallesi Of Sokak'ta sürücüsü henüz öğrenilemeyen 26 ABB 377 plakalı park halindeki hafriyat yüklü kamyon, henüz öğrenilemeyen nedenle hareket ederek sokakta bulunan 3 otomobile zarar verdikten sonra bir apartmanın garaj kısmına çarparak durdu.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve binada hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA