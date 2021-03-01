Eskişehir'de hafriyat toprağından mermer lahit çıktı
01.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:08
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde hafriyat toprağında tarihi eser olduğu tahmin edilen mermer lahit bulundu.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde hafriyat toprağında tarihi eser olduğu tahmin edilen mermer lahit bulundu.
Seyitgazi Belediyesi ekiplerince Yazıdere Mahallesi'nde yürütülen hafriyat kaldırma çalışmaları sırasında 1,66 metre uzunluğunda, 33 santimetre eninde mermer lahit görüldü.
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alınan lahit, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar