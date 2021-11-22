Son dakika: ESKİŞEHİR - Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika: ESKİŞEHİR - Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ümit Ş. idaresindeki 26 AEC 877 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi Mahallesi'nde çevre yolunda karşıya geçmek isteyen Raziye Ersal'a (40) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Ersal'ın öldüğünü belirledi.

Kadının cansız bedeni, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Son dakika: ESKİŞEHİR - Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Son dakika: ESKİŞEHİR - Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Son dakika: ESKİŞEHİR - Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Son dakika: ESKİŞEHİR - Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Son dakika: ESKİŞEHİR - Hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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