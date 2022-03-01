Son dakika... ESKİŞEHİR - Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızlık zanlısı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... ESKİŞEHİR - Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızlık zanlısı yakalandı

AA, Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haberleri... Eskişehir'de 4 hırsızlık suçundan aranan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de 4 hırsızlık suçundan aranan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökmeydan Mahallesi Menekşelik Sokak'ta bir apartmanın bodrum katında bulunan pazar arabasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kameraları incelemesi ve saha çalışmasında olayın şüphelisinin 4 ayrı açıktan hırsızlık olayının firari şüphelisi Taner T. olduğunu belirledi.

Zanlı, saklandığı evde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlının binaya girişi, keşif yapması ve binadan çıkışı yer alıyor.

Son dakika... ESKİŞEHİR - Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızlık zanlısı yakalandı

Son dakika... ESKİŞEHİR - Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsızlık zanlısı yakalandı

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Odunpazarı, Eskişehir, Hisarcık, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title