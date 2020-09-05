Eskişehir'de güvenlik kameralarını kırarak hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
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Eskişehir'de güvenlik kameralarını kırarak hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Eskişehir'de, güvenlik kameralarını kırarak ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'de güvenlik kameralarını kırarak hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
05.09.2020 13:47 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:47

Eskişehir'de, güvenlik kameralarını kırarak ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 4 iş yeri ile bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla dün gözaltına alınan Muhammet Ç'nin (22) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstiklal, Eskibağlar, Arifiye ve Hoşnudiye mahallelerindeki 4 iş yeri ile bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmıştı. Hırsızlık için girdiği adreslerdeki güvenlik kameralarını kırdığı öne sürülen Muhammet Ç. (22), polis ekiplerince saklandığı evde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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