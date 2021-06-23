Eskişehir'de gümrük kaçağı 127 tır lastiği ele geçirildi
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Eskişehir'de gümrük kaçağı 127 tır lastiği ele geçirildi

Eskişehir'de gümrük kaçağı 127 tır lastiği ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

Eskişehir'de yasa dışı yollarla yurda sokulduğu belirlenen tır lastikleri ele geçirildi.

Eskişehir'de yasa dışı yollarla yurda sokulduğu belirlenen tır lastikleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, kentte faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda yaptıkları aramada 127 tır lastiği buldu.

Yasa dışı olarak yurda sokulduğu belirlenen lastiklerle ilgili 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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