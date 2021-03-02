Eskişehir'de gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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Eskişehir'de gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

02.03.2021 16:37 | Son Güncelleme: 02.03.2021 16:40
Eskişehir'de gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde bir otomobili takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçan şüpheli B.Ç, kovalamaca sonucu yakalandı.

Operasyonda 205,06 gram metamfetamin??????? ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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