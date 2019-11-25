Eskişehir'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 3 kişiden biri tutuklandı
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Eskişehir'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 3 kişiden biri tutuklandı

Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kadından biri tutuklandı.

25.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:52
Eskişehir'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 3 kişiden biri tutuklandı

'de polisin düzenlediği operasyonda evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kadından biri tutuklandı.

İl Asayiş Şubesi ekipleri, 5 evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen E.A, C.A. ve Z.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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