Eskişehir'de gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi 3 kişiden biri tutuklandı

25.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:52

Eskişehir'de polisin düzenlediği operasyonda evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 kadından biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5 evden hırsızlık yaptıkları öne sürülen E.A, C.A. ve Z.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA