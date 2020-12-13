Eskişehir'de gözaltına alınan gasp şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de bazı gasp olaylarının faili olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de bazı gasp olaylarının faili olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesi'nde ayrı günlerde meydana gelen, yaşlı ve engelli kişilerin cep telefonu, para ile ev eşyalarının gasbedilmesi olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis, eşkali belirlenen şüpheli Devran K'yi saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakaladı.

Devran K'nin, evinin çevresinde gece geç saatlerde yaşanan 4 gasp ve bir hırsızlık olayına karıştığı, hedef olarak seçtiği engelli ve ileri yaşlardaki mağdurlara kendisini polis olarak tanıttığı öne sürüldü.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar