Eskişehir'de gökyüzü renklenecek Sivrihisar ilçesinde, 13 Eylül'de gerçekleştirilecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2020" ile gökyüzü çeşitli hava gösterileriyle renklenecek.

Sivrihisar ilçesinde, 13 Eylül'de gerçekleştirilecek "Sivrihisar Hava Gösterileri 2020" ile gökyüzü çeşitli hava gösterileriyle renklenecek.

Sivrihisar Havacılık Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkezin Necati Artan Tesisleri'nde gerçekleştirilecek gösterilerde, milli akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, İngiliz pilotlar Martin Lovell, Bob Pooler, Andrew James Goodall ve Lee Proudfoot ile Alman pilot Gabriel Orlando Rieser becerilerini sergileyecek.

Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye gösteri şeklinde sunan SOLOTÜRK de izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 201. Personel Kurtarma Filo Komutanlığı paraşüt atlayışları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına bağlı helikopter gösteri ekipleri de etkileyici performansları ile etkinlikte yerlerini alacak. Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığının "Çelik Kanatlar" uçuş ekibi de bir gösteri sunacak.

Müzedeki uçaklar gökyüzünde olacak

M.S.Ö. Havacılık ve Uzay Müzesi, envanterinde bulunan DC-3 "Turkish Delight", Mustang P-51D "Ferocious Frankie", T-6 G Texan "Happy Hour", Antonov AN-2 ve Boeing Stearman A-75 uçakları da gösteride yerini alacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz yapılacak etkinlik, televizyon kanalları ve internet siteleri için gün boyu canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: AA