Eskişehir'de Gökpınar Barajı çalışmaları devam ediyor

07.10.2019 10:18

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki Gökpınar Barajı çalışmaları devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eskişehir'de son dönemde su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetler de gelişiyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Gökpınar Barajı tamamlanınca depolanacak su ile 80 bin dekar tarım arazisinin sulanabileceğini, ayrıca Ankara'nın Polatlı ilçesine yılda 24,73 hm³ içme ve kullanma suyu verileceğini duyurdu.

Aydın, gövde kaya dolgusuna başlanan baraj faaliyete geçince verimin artacağını, bölgede yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine yıllık 56 milyon 185 bin 600 lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA