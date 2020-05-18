Eskişehir'de, geri dönüşüm fabrikasının deposu yandı
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Eskişehir'de, geri dönüşüm fabrikasının deposu yandı

ESKİŞEHİR'de, geri dönüşüm fabrikasının deposunda presleme yapılırken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Eskişehir'de, geri dönüşüm fabrikasının deposu yandı
18.05.2020 15:07 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:07

ESKİŞEHİR'de, geri dönüşüm fabrikasının deposunda presleme yapılırken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Depo ile 2 iş makinesi, kullanılmaz hale geldi.

Odunpazarı ilçesine bağlı 75'inci Yıl Mahallesi'nde bulunan EMKO Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm fabrikasının deposunda, öğle saatlerinde presleme yapıldığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından içinde elektronik malzeme, kağıt ve plastiklerin de bulunduğu depodaki yangın söndürüldü. Geri dönüşüm fabrikasının deposu, tamamen yanarken, içinde bulunan 2 iş makinesi de kullanılamaz hale geldi. Depoda soğutma çalışmaları sürdürülüyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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