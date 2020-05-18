Eskişehir'de geri dönüşüm fabrikasında yangın Eskişehir'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Eskişehir'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Eskişehir Mobilyacılar Kooperatifi Sanayi Sitesi'ndeki (EMKO) tesiste presleme yapılırken çıkan kıvılcımlar, depo bölümündeki malzemeleri tutuşturdu.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Söndürme çalışmasına yardım eden bir işçinin kolunda yanıklar oluştu. Bu kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle fabrikanın depo bölümü kullanılamaz hale geldi.

Fabrikanın bir kısmına da zarar veren yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA