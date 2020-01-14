Eskişehir'de gazino açılışı
Eskişehir, bu hafta sonu Gazinolion ile tanıştı. Gazino eğlencelerini yeniden ayağa kaldırmayı öngören bir proje olan mekanın açılışında Mustafa Keser, İntizar, Cevher ve Ferman Toprak, Eskişehirliler ile buluştu.
Gece hayatında eskiden popülaritesi çok fazla hissedilen bir eğlence türü olan gazino kültürünü yeniden canlandırmak istediklerini söyleyen prodüktör Kemal Aslan,"Gazino eğlencelerini Anadolu'ya taşıyacak, İstanbul'da sahne alan birçok popüler sanatçı ile birlikte mekanımızda konser yapacağız" dedi. Gazinolion, bu hafta da sürpriz isimlerle Eskişehirliler'i eğlendirecek.& ;