Eskişehir'de gazino açılışı

14.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:41







Gece hayatında eskiden popülaritesi çok fazla hissedilen bir eğlence türü olan gazino kültürünü yeniden canlandırmak istediklerini söyleyen prodüktör Kemal Aslan,"Gazino eğlencelerini Anadolu'ya taşıyacak, İstanbul'da sahne alan birçok popüler sanatçı ile birlikte mekanımızda konser yapacağız" dedi. Gazinolion, bu hafta da sürpriz isimlerle Eskişehirliler'i eğlendirecek.& ;