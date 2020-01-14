Eskişehir'de gazino açılışı
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Eskişehir'de gazino açılışı

Eskişehir, bu hafta sonu Gazinolion ile tanıştı. Gazino eğlencelerini yeniden ayağa kaldırmayı öngören bir proje olan mekanın açılışında Mustafa Keser, İntizar, Cevher ve Ferman Toprak, Eskişehirliler ile buluştu.

14.01.2020 11:41 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:41
Eskişehir'de gazino açılışı



Gece hayatında eskiden popülaritesi çok fazla hissedilen bir eğlence türü olan gazino kültürünü yeniden canlandırmak istediklerini söyleyen prodüktör ,"Gazino eğlencelerini Anadolu'ya taşıyacak, 'da sahne alan birçok popüler sanatçı ile birlikte mekanımızda konser yapacağız" dedi. Gazinolion, bu hafta da sürpriz isimlerle Eskişehirliler'i eğlendirecek.& ;



Kaynak: Snob Magazin

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