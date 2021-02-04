Eskişehir'de garajdan otomobil çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı
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Eskişehir'de garajdan otomobil çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

04.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:52
Eskişehir'de garajdan otomobil çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de garajdaki otomobili çaldıkları ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 zanlı tutuklandı.

Eskişehir'de garajdaki otomobili çaldıkları ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 zanlı tutuklandı.

İstiklal Mahallesi Şirin Sokak'ta bir apartmanın garajındaki 350 bin lira değerindeki otomobili çaldıkları ayrıca ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan Ali Kemal K. ve kız arkadaşı Laleh E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler Ali Kemal K. ve Laleh E, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi Şirin Sokak'ta bir apartmanın garajındaki Orhan G'ye ait 350 bin lira değerindeki otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma başlatmış, detaylı araştırmalar sonucu şüphelilerin Ali Kemal K. ve kız arkadaşı Laleh E. olduğunu belirlemişti.

Bu zanlılar ile hırsızlık mallarını satın aldıkları tespit edilen A.Ö. ve G.E. 2 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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