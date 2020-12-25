Eskişehir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
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Eskişehir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

25.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:46
Eskişehir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis, fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, biri adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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