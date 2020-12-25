Eskişehir'de fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı
25.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:46
Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polis, fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, biri adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar