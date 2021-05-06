Eskişehir'de, fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehir'de, fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede

Eskişehir'de, fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, insan ticaretinin yanı sıra 8 kadına fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de, insan ticaretinin yanı sıra 8 kadına fuhuş yaptırdığı iddiasıyla 3 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 8 kadına fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheliyi takibe alan polis, savcılık talimatıyla belirlenen adrese operasyon düzenledi. S.A.S., M.K. ile M.T., yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 8 kadın ile 25 kişinin ifadelerine başvuruldu. Şüpheliler, 'insan ticareti', 'fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarıyla ilgili ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


Eskişehir'de, fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede
Eskişehir'de, fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kumar oynarken yakalanan şahsın sözleri şaşkınlık yarattı: Rüyamda görmüştüm, gerçek oldu
Kumar oynarken yakalanan şahsın sözleri şaşkınlık yarattı: Rüyamda görmüştüm, gerçek oldu
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, cami provokasyonu sonrasında emekliliğini istedi
Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, cami provokasyonu sonrasında emekliliğini istedi
Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
Polisi şaşkına çeviren kumar baskını
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Alişan Eda Ece Cem Yılmaz Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ünal Karaman Rıza Çalımbay Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eskişehir'de, fuhuş operasyonunda yakalanan 3 şüpheli adliyede - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 13:27:50. #1.16#

title