Eskişehir'de fuhuş operasyonu, yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı
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Eskişehir'de fuhuş operasyonu, yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı

25.12.2020 11:42 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:46
Eskişehir'de fuhuş operasyonu, yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri fuhuş yapıldığı gerekçesiyle kentteki belirli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Fuhuş yaptıkları ve fuhşa aracılık ettiği iddia edilen 4 kişi operasyon neticesinde gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli şahıs ise adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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