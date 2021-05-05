Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 8'i kadın 36 kişi gözaltına alındı

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8'i kadın 36 kişi gözlatına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8'i kadın 36 kişi gözlatına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 'insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık, zorlama ve yer temini' suçlarını işledikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, S.A.S., M.K. ile M.T., isimli şüpheliler ile zorla fuhuş yaptırıldığı öne sürülen 8 kadını ve 25 kişiyi yakaladı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kadın ve 25 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, gözaltına alınan S.A.S., M.K. ile M.T'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı