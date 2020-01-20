Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
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Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

20.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:00
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki masaj salonlarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis, fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen N.Y, G.S, T.A, S.T, O.T, P.U, Y.U. ile İ.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si savcılıktan, diğerleri ise nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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