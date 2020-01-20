Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
20.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:01
Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki masaj salonlarına eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polis, fuhşa aracılık ettiği öne sürülen N.Y, G.S, T.A, S.T, O.T, P.U, Y.U. ile İ.S'yi gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA