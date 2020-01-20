Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı
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Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

20.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 20.01.2020 11:08
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki masaj salonlarına eş zamanlı operasyon düzenledi.


Polis, fuhşa aracılık ettiği öne sürülen N.Y, G.S, T.A, S.T, O.T, P.U, Y.U. ile İ.S'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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