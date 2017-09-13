Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan fuhuş operasyonunda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan özel ekip, Eskibağlar Mahallesi Yağızefe Sokak'ta bulunan bir evde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışmalarına başlayan ekip, tespit edilen eve yaptığı operasyonda 2'si kadın 4 kişiyi ev içinde bir diğer şüpheliyi ise camdan atladığı sırada yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - ESKİŞEHİR