Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIEskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı