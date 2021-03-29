Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı (2)
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Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Eskişehir'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı (2)

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDIEskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 1'i kadın 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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