Eskişehir'de fuhuş operasyonu
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Eskişehir'de fuhuş operasyonu

24.12.2020 10:20 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:20
Eskişehir'de fuhuş operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, daha önce belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis, fuhuş yaptıkları belirlenen ve fuhşa aracılık ettiği öne sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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