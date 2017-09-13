Eskişehir'de Fuhuş Operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda ikisi kadın 5 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Eskibağlar Mahallesi Yağızefe Sokak'taki bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.



Operasyon sırasında camdan atlayıp kaçmaya çalışırken ayağının kırılan şüpheli ile ikisi kadın 4 kişi gözaltına alındı.



Şüpheli 5 kişinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.