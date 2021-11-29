Eskişehir'de fırtınada binaların çatıları uçtu - Haberler
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Eskişehir'de fırtınada binaların çatıları uçtu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eskişehir'de fırtınada binaların çatıları uçtu

Eskişehir'de kuvvetli fırtınada uçan çatı parçaları birçok araçta hasara yol açarken, bu sırada otomobilinin içinde bulunan bir sürücü olayı yara almadan atlattı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kuvvetli fırtınada uçan çatı parçaları birçok araçta hasara yol açarken, bu sırada otomobilinin içinde bulunan bir sürücü olayı yara almadan atlattı.

Eskişehir'de etkili olan kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yenibağlar Mahallesi Çayır Sokak'ta park halindeki aracın üzerine çevredeki bir binanın çatısı uçtu. Yakınlardaki bir alışveriş merkezinde bulunan eşini park ettiği 26 B 9620 plakalı otomobilinin içinde bekleyen 60 yaşındaki Mesut Ozan olayı yara almadan atlattı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 1. Dere Sokak'ta da fırtınanın etkisiyle dış cepheden kopan beton parçaları, park halindeki aracın üzerine düştü. Yenibağlar, Ömerağa, Yeşiltepe ve Zincirlikuyu mahallelerinde ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları nedeniyle çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi. Bazı mahallelerde ise elektrik telleri koptu.

Meteorolojiden kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik'te bu gece saat 00.00'dan yarın 22.00'a kadar kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtınanın yer yer daha da şiddetlenmesi bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'de fırtınada binaların çatıları uçtu

Eskişehir'de fırtınada binaların çatıları uçtu

Eskişehir'de fırtınada binaların çatıları uçtu

Eskişehir'de fırtınada binaların çatıları uçtu

Eskişehir'de fırtınada binaların çatıları uçtu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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