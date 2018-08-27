Eskişehir'de fırtına ve sağanak yağmur

ESKİŞEHİR'de akşam saatlerinde oluşan fırtına ve sağanak yağmur vatandaşlara güç anlar yaşattı.

Kent merkezinde etkili olan fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçların devirdi. Fırtına ve ardından başlayan sağanak yağmura sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da güç anlar yaşadı.

Eskişehir'de fırtınadan devrilen ağaçlar belediye görevlileri tarafından kaldırıldı. Yağmur nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını da su bastı. Vatandaşlar yağmurdan korunmak için bir süre işyerlerinin önlerinde beklemek zorunda kaldı.