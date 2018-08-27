Eskişehir'de Fırtına ve Sağanak, Hayatı Olumsuz Etkiledi

ESKİŞEHİR'de, akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan fırtına bazı binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi. Fırtına ve ardından başlayan sağanak, sokakta hazırlıksız yakalanan vatandaşlara da zor anlar yaşattı.

Fırtınadan devrilen ağaçlar belediye görevlileri tarafından kaldırılırken, yağmur nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin bodrum katlarını da su bastı.

- Eskişehir