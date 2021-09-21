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Son dakika haberi: Terör örgütü propagandası yapan firari şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Terör örgütü propagandası yapan firari şahıs yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Eskişehir'de "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan hakkında hapis cezası verilen ve firari durumda olan bir şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan hakkında hapis cezası verilen ve firari durumda olan bir şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişiyi takibe aldı. Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilmiş olan firari B.G., ekipler tarafından yakalandı.

Firari B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

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