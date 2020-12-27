Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
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Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

27.12.2020 13:39 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:44
Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

Eskişehir'de hakkında 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri Nezir O'yu takibe aldı.

Polisleri fark edip kaçan ve kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan Nezir O'nun, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan 16 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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